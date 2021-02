Julio César Chávez revela cómo fueron los peores meses de su vida cuando estaba en rehabilitación

El libro no lo he leído todavía. No me gusta ver, ni leer, ni recordar cosas tristes como la muerte de mis hermanos Omar y Rafael, ni la de mi papá por eso 'me pega' y me duele” expresó el campeón mexicano sobre el libro al que le dieron forma el escritor mexicano Javier Cubedo, él mismo y su hermano mayor Rodolfo.