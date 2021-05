Julio César Chávez niega divorcio de su hijo; fue por polémica, dice

Luego que Julio César Chávez Junior asegurara que se iba a divorciar de su esposa, Frida Muñoz, su padre Julio César Chávez, negó dicha afirmación.

El exboxeador aseguró que dicha noticia solo fue para causar polémica.

"Mentira, ¿cuál divorcio? es para hacer polilla, ya conocen a mi hijo Julio como es de polémico", dijo Chávez.

Julio César Chávez insistió que la razón para dar esa noticia falsa fue llamar la atención de los medios de comunicación, así como de sus seguidores en redes sociales.

"Es para hacerse promoción, yo creo ¿cómo se va a divorciar mi hijo?, (lo dijo) porque es polémico", agregó el expugilista.

Para Chávez, no hay razón por la que su hijo se divorciara de su esposa. Lo que sí reconoció fue que la noticia del "junior" molestó mucho a Frida Muñoz.

"¡Claro que está enojada!, está enojada y le pegó unas nalgadas", dijo Julio César Chávez.

El pasado 11 de mayo, a través de un comunicado, Julio César Chávez Junior informó sobre el divorcio con Frida Muñoz.

El despacho jurídico Legal & Trust detalló que la ruptura se debe a diferencia de intereses entre la pareja y que se están llevando a cabo los procedimientos legales pertinentes, por lo que se espera que Frida Muñoz acepte y firme el proceso para finalizar su vínculo conyugal con Chávez Jr.

En el mismo comunicado se aclaró que Chávez Jr. se hará cargo de la integridad psicológica y tranquilidad económica de sus hijos, por lo que exige que el proceso se lleve de manera pacífica y por la vía legal.

El anuncio se dio a menos de un año en que la pareja tuvo a su bebé, el cual fue nombrado Julio en honor a su abuelo.

Esta ruptura matrimonial, también, tiene como antecedentes los diversos problemas con las adicciones que afrontaba el boxeador, que se dieron después de su pelea con Saúl "El Canelo" Álvarez.

Debido a eso Frida no le permitió que viera a sus hijas, y de acuerdo con Chávez Jr., ella lo acusaba de tener mala reputación y hasta de poner en contra a su propio padre.

En una entrevista para ESPN, Julio César comentó que sus adicciones eran "algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo: ¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, empastillado en las redes sociales? Lo veo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas".

Comentó que para salir de las drogas se ayudó en su padre, quien se asustó al verlo en esas condiciones y porque él también había pasado por ese proceso.

Sin embargo, dos días después del anunció de su divorcio, Chávez Jr. publicó videos en redes sociales en donde se le ve en un estado inconveniente.

En los videos, no se entiende todo lo que dice, pero a lo poco que se le podía entender, Julio César Chávez Jr. se encuentra enojado porque supuestamente la madre de sus hijos no le toma las llamadas y los pequeños no dejan de llorar porque la extrañan.

Pero uno de los videos que más preocupación generó entre los usuarios, fue en donde el Junior mostró a la bebé de solo siete meses, y después se grabó manejando en plena autopista de madrugada.

Entre todo lo que habla, Julio César Chávez Jr aseguró que recibió una golpiza, pero no especifico quien fue la persona o las personas que lo agredieron. Lo único que se le entiende es que se encuentra lastimado y con fuertes golpes en las costillas, razón por la que no puede hablar bien, argumentó.

También quien ha estado en la polémica ha sido Frida Muñoz, ya que tuvo una relación y una hija con Edgar Guzmán, descendiente del exlíder del Cártel de Sinaloa, el Joaquín "Chapo" Guzmán.





