Julio César Chávez lanza polémica teoría del origen del murciélago

El boxeador Julio César Chávez Jr. regresó a la polémica, luego de publicar un video en redes sociales en el que expuso su hipótesis sobre el origen de los murciélagos, ya que este animal ha sido señalado en redes sociales, como el posible origen del covid-19.

“El murciélago, o sea se me viene a la mente, es como una rata violada por un chanate y ya salió así, con alas”, señaló el polémico hijo de la leyenda del boxeo mexicano.

En días pasados, Chávez Jr. compartió con sus seguidores su opinión respecto al tema y recientemente declaró que el aburrimiento es la causa de las controversiales publicaciones que ha realizado en esta cuarentena. “He descubierto que todas las pendejadas que digo son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo, me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”.

¡EL ORIGEN DEL CORONAVIRUS!??



Julio César Chávez Jr da su punto de vista sobre el origen del coronavirus pic.twitter.com/VDkdw3NgaM — Analistas (@_Analistas) March 29, 2020