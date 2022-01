Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul: lo que se sabe de la pelea

El 2022 traerá una pelea llena de polémica, Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul, combate que estaría muy cerca de concretarse por petición del hijo de la leyenda y el youtuber estadounidense.

Julio César Chávez Jr, quien dio positivo a covid hace unos días, confirmó que quiere pelear con Jake Paul, aunque primero peleará en febrero.

"Les tengo buenas noticias, el 18 de febrero voy a pelear. Y parece que también voy a pelear con el youtuber, pienso que va a tener miedo, o no miedo, sino que no va a boxear... ojalá se haga", aseguró en su cuenta de Instagram.

Para Jake Paul, el mexicano Julio César Chávez Jr. es su próximo objetivo, pues le ayudará en su intento por mejorar su carrera como boxeador.

"La pelea con Julio César Chávez me gusta mucho. Ayuda a callar a los críticos. Es un excampeón mundial y sé que puedo vencerlo, ese desafío me emociona", aseguró Paul en una plática con Boxing with Chris Mannix.

Jake Pauk ha asegurado que la gente le pude pelear con un boxeador de verdad para ser considerado en el boxeo profesional.

"Eso es lo que la gente bien tiende. Cuando noqueé a Woodley, me pedían que peleara con un boxeador de verdad. Lo he intentado (con Tommy Fury) se salió de la pelea dos semanas antes. Quiero pelear con un boxeador de verdad, lo intento, y lo voy a hacer, pero sean pacientes".

Mientras Julio César Chávez Jr. tiene en mente pelear en febrero, antes de Jake Paul, el boxeador estadounidense quiere otras peleas para 2022, además de Chávez, en sus deseos están Mike Tyson y El Canelo Álvarez.

(dmv)