Julio César Chávez Jr. se divorcia... y estas son sus razones

A través de un comunicado de su equipo legal, Julio César Chávez Jr. anunció la tarde de este martes que inició el proceso de divorcio de Frida Muñoz por diferencia de intereses.

El despacho jurídico Legal & Trust detalló que la ruptura se debe a diferencia de intereses entre la pareja y que se están llevando a cabo los procedimientos legales pertinentes, por lo que se espera que Frida Muñoz acepte y firme el proceso para finalizar su vínculo conyugal con Chávez Jr.

En el mismo comunicado se aclaró que Chávez Jr. se hará cargo de la integridad psicológica y tranquilidad económica de sus hijos, por lo que exige que el proceso se lleve de manera pacífica y por la vía legal.

Por instrucciones del Sr. Julio César Chávez Jr. esta firma tiene a bien comunicar, que es intención de nuestro representado llevar acabo los procedimientos legales pertinentes a fin de disolver el vínculo conyugal que a la fecha se ha mantenido con su respetable esposa la Sra. Frida Muñoz Román. Lo anterior como consecuencia de la disparidad de respetables intereses que se han venido generando entre los aún conyugues a través del tiempo

Lo anterior, a pesar de que la pareja tuvo a su bebé hace menos de un año, el cual fue nombrado Julio en honor a su abuelo Julio César Chávez.

Esta ruptura matrimonial, también, tiene como antecedentes los diversos problemas con las adicciones que afrontaba el boxeador, que se dieron después de su pelea con el "Canelo" Álvarez.

Debido a eso Frida no le permitió que viera a sus hijas, y de acuerdo con Chávez Jr., ella lo acusaba de tener mala reputación y hasta de poner en contra a su propio padre.

En una entrevista para ESPN, Julio César comentó que sus adicciones eran "algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo: ¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, empastillado en las redes sociales? Lo veo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas".

Comentó que para salir de las drogas se ayudó en su padre, quien se asustó al verlo en esas condiciones y porque él también había pasado por ese proceso. "He ido a la clínica. Mi papá me ha ayudado mucho".

También quien ha estado en la polémica ha sido Frida Muñoz, ya que tuvo una relación y una hija con Edgar Guzmán, descendiente del exlíder del Cártel de Sinaloa, el "Chapo" Guzmán, pero aún no se sabe si Chávez Jr. y Frida se conocieron después o antes de la muerte de Edgar, sin embargo, ella acepta no tener ninguna relación con el grupo delictivo.

OTRAS POLÉMICAS DEL JR.

Además de estos problemas, Chávez Jr. ha tenido diversas polémicas en su carrera profesional como boxeador.

En 2009, el joven dio positivo a una prueba de antidoping tras su pelea contra Troy Rowland. En noviembre de ese mismo año, el reporte marcó que tenía en su sangre furosemida, sustancia ilegal que presenta efectos diuréticos, facilitando pérdida de peso.

En 2013, fue sancionado por la Comisión Atlética de Nevada por USD 900 mil y nueve meses de inactividad, esto por el uso de marihuana. Dos años después, previo a su pelea contra Marcos "Dorado" Reyes, el Junior no dio el peso, mismo que se pactó en 169 libras y alcanzó las 171.

Para el año 2016, Chávez Jr. decidió cancelar sus dos combates que tenía pactados.

