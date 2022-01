Julio César Chávez Jr. provoca al Canelo: ''le he bajado varias novias''

Sin duda una de las rivalidades arriba y abajo del ring es la de Julio César Chávez Jr. y Saúl "Canelo" Álvarez, quienes solamente se han enfrentado una vez pero que suelen calentar los ánimos con sus constantes declaraciones.

En esta ocasión el hijo de la leyenda del boxeo, aseguro en su cuenta de Instagram que le ha bajado varias novias al ''Canelo'' y por eso es que el pugilista le tiene tanto coraje.

Durante una transmisión que hizo con sus seguidores Chávez Jr. respondido múltiples preguntas y comentarios, hasta que puso el nombre de Álvarez sobre la mesa en esta ocasión fue para hablar de algo extradeportivo y que hizo referencia a sus conquistas amorosas.

El pugilista recalcó su invicto de 47 peleas y presumió que en relaciones amorosas ha tenido otra buena racha, ya que se catalogó como el peleador más atractivo del momento.

"Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje", comentó el hijo de la leyenda del boxeo.

No es la primera vez que el hijo de la leyenda del boxeo arremete contra el tapatío pelirrojo en diciembre Chávez Jr. dijo en una entrevista con TV Boxeo que el multicampeón jalisciense no había tenido el valor suficiente para medirse con mejores rivales.

El ''Canelo'' Álvarez y Chávez Jr. se enfrentaron en mayo de 2017, ganando el tapatío.













kach