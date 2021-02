Julio César Chávez Jr. explota tras perder pelea de exhibición

¡Ni en las de exhibición! Julio César Chávez Junior volvió a sufrir una derrota arriba del ring luego de perder en una pelea de exhibición ante Mario Cázares por decisión unánime. Sin embargo, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano mostró su molestia y explotó debido a la determinación de los jueces y al hecho de que la batalla fue detenida.

“No sé con qué me ganó, no se qué ven”, dijo al finalizar el combate luego de bajarse del cuadrilátero molesto, sin reconocer la decisión de los jueces y sin saludar a su rival.

“Un vato que no vino a pelear. Yo le estaba poniendo la cara, diciendo ‘ven a pelear conmigo, pégame’, no lo ataqué ni siquiera”, comentó debajo del cuadrilátero, donde también resumió algunas acciones del combate: “Me pegó uno, dos cabezazos y le dan la decisión. No estoy enojado, porque no me ganó, pero es como que me trajeron para hacerme la maldad”.

De acuerdo a Infobae, El Junio descartó una revancha ya que desde su perspectiva él iba ganando el combate y la decisión e los jueces (57-56, 59-54 y 57-56) fue injusta.

“Revancha de qué, si no me hizo nada”.

La pelea de Julio César Chávez Jr. ante Mario Cázares significó el regreso del excampeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al ring después de una ausencia de nueve meses. Sin embargo, la polémica fue la protagonista arriba del ring ya que en el sexto round de una pelea pactado por 10 episodios, el réferi decidió concluirla debido a un corte que el hijo de la leyenda del boxeo sufrió en el ojo.

La pelea recordó a la última vez que Chávez Jr. se subió al cuadrilátero el 20 de diciembre de 2019, cuando perdió ante Daniel Jacobs. En aquella ocasión una lesión en la nariz, también produjo que el mexicano abandonara el combate en el sexto round.

(dmv)