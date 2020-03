Julio César Chávez Jr. es el centro de burlas por hablar de Covid-19

Usuarios de las redes sociales se han burlado del Julio César Chávez Jr. por los videos que el boxeador ha compartido en relación al covid-19.

El mexicano trato de hablar el tema por sus redes sociales, y hasta le compuso una canción que dice "el coronavirus me va a matar, me voy pa´ la luna y no vuelvo más"

El #coronavirus no puede vivir en el Cuerpo de julio cesar chavez Jr un virus como ese no podria sobrevivir con tanto foco de pormedio ???? #mexicocoronavirus pic.twitter.com/9xV9DxByY9 — Casno (@LCCasno) March 17, 2020

En otro video señala "los que pueden llevar el coronavirus, ahorita que les afecta menos, son los que vivimos al día, al día, porque no sé, a veces dejamos pal otro día lo que tenemos que hacer".

-... y ya para cerrar nuestra clase virtual, el alumno Julio César Chávez Jr. Nos compartirá su trabajo sobre el corona virus. Adelante Julito.

- pic.twitter.com/0I8UsXlAhi — look a mapache (@VienaJesus) March 17, 2020

Aquí te pones algunos comentarios de los usuarios:

- ¿Y crees que el aislamiento vuelva locos a los mexicanos?

-



pic.twitter.com/JQXmr7Bvmw — Risco (@jrisco) March 17, 2020

Julio César Chávez Jr. dándonos consejos por el coronavirus.

México: pic.twitter.com/vR7BhlipTx — Dago (@dagoherediar) March 17, 2020

Hasta me da ternura el Julio César Chávez Jr. que se le dificulta decir #coronavirus, dice conavirus?? pic.twitter.com/GVex3JndwY — Roosy Villa (@Roosy_Villa) March 18, 2020