Julio César Chávez Jr... ¿en el Canelo Team?

Julio César Chávez Jr. y Saúl "El Canelo" Álvarez han compartido ring y estuvieron a punto de compartir hasta equipo, pues el tapatío buscaba que Chávez Jr. no fuera su rival, sino su compañero.

Solamente una vez chocaron los guantes en 2017 y El Canelo resultó vendedor, desde entonces los fans han deseado ver al "Hijo de la Leyenda" enfrentarse de nuevo a Saúl.

Y eso es algo que, según Chávez, en el equipo del Canelo, no están dispuestos a que pase. A través de sus redes sociales, Julio César contó que recibió una oferta del Canelo Team.

"Me decían 'no queremos que nos tumbes la inversión que ya tenemos con el Canelo Álvarez. Por eso Eddy Reynoso quería entrenarme, para tumbar las posibilidades de una revancha para siempre", dijo en Instagram.

Sin embargo, el hijo de Julio César declinó y prefirió buscar colgarse los cinturones por su cuenta y propios méritos.

"Eddy me quiere entrenar, es buena persona, pero prefiero subir sin la condición de estar junto ahí, junto al Canelo", comentó.

El pugilista aseguró que hay otras formas y ha podido llegar a su meta metiéndose de otras maneras al juego, aparte de boxear. "El sistema poco a poco me fue empujando y me decían que no me querían ni para esto ni para lo otro", detalló.

Mientras tanto, el Canelo Álvarez estaría próximo a pelear en el Estadio Azteca; desde 2021, Saúl ha deseado pelear frente a su gente.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán fue quien dio esperanzas de que así sea.

"Es una posibilidad, sería maravilloso. Canelo ha expresado deseos de pelear en México y el escenario del Estadio Azteca sería el ideal para coronar esa carrera tan extraordinaria, tendría un lleno espectacular en el Estadio Azteca".

Los posibles personajes que rondan la lista para enfrentar al Canelo son: Dimitry Bivol, Gennady Golovkin, Jermall Charlo y David Benavidez.

