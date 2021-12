"Julio César Chávez Jr. bailó para siempre por el vicio": Nacho Beristáin

"Julio César Chávez Jr. siempre tuvo cualidades. Es muy fuerte, pero todo lo echa a perder el maldito vicio", dijo Nacho Beristáin al sitio de boxeo Izquierdazo.

Nacho Beristáin, quien ha visto el desarrollo del Jr. al grado de haber sido su entrenador, señaló que el único culpable de ese estancamiento es el propio puglista, ya que se adentró en los vicios en vez de priorizar su carrera.

Por eso, recordó que su mejor momento fue cuando logró coronarse como campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo en 2011, aunque tras ello desvió el camino por culpa de las adicciones.

"Cuando empezó en el tobogán del vicio fue cuando ya bailó, pero bailó para siempre", abundó Beristáin, quien "no ve posible" que Julito pueda retomar su carrera, por más esfuerzos que haga.

Cabe destacar que, Julio César Chávez Jr. creció a la par de Saúl "Canelo" Álvarez e incluso se llegó a pensar que tenía un futuro más promisorio, aunque no fue capaz de darle buen cause a su carrera y acabó por ser un boxeador mediano cuando tenía las cualidades para que no fuera así.

Este sábado 18 de diciembre, Julio César Chávez Jr. enfrentará a David Zegarra, en pelea que se celebrará en la ciudad de Culiacán.

MJP