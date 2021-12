Julio César Chávez Jr asegura que de perder con Jake Paul, anunciaría su retiro

La carrera de Julio César Chávez Jr. ha estado marcada por altibajos, y fue recientemente que "el hijo de la leyenda" hizo su reaparición en los cuadriláteros venciendo a David Zegarra en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán.

Te puede interesar "Canelo, el mejor en cualidades, pero no en pantalones": Julio César Chávez Jr

Ahora, Chávez Jr. ha sonado como posible rival para el famoso youtuber estadounidense Jake Paul, quien recientemente venció por nocaut a la leyenda de la UFC Tyron Woodley. Ante esto, Julio César fue contundente al asegurar que en caso de que se dé y no logre la victoria pensaría en colgar los guantes.

"Me retiro, no cobro, no quiero cobrar, no quiero dinero, no quiero nada. Si no le gano me retiro, no me interesa su bolsa si no le gano", aseguró Chávez Jr. para Tv Boxeo.

Ante Jake Paul una oportunidad

Julio César Chávez Jr. sabe que su carrera ha estado por debajo de las expectativas, sin embargo, la pelea ante Jake Paul significaría una nueva oportunidad de poder ponerse en los primeros planos.

"Yo soy un deportista en toda la extensión de la palabra. Tal vez me quedé a mitad del camino, a medias en mi carrera, o no hice lo que la gente hubiera querido o creía que podía más, pero todavía me queda otra oportunidad, así que hay que esperar y nunca es tarde", Finalizó.