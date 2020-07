Julio César Chávez habló del posible encuentro con Mike Tyson

Julio César Chávez anunció la probabilidad de una pelea de exhibición contra Mike Tyson. "Platiqué con él hace una semana, me dio mucho gusto saludarlo y todo, me dijo ´Síguete preparando porque te voy a llamar cuando menos lo pienses´. En dos o tres meses vamos a subirnos al ring otra vez" dijo la leyenda del boxeo mexicano.

El púgil también asegura tener una buena relación con el dentro y fuera del cuadrilátero. Aseveró que fue a una pelea suya en Culiacán y que pelearon varias veces juntos, emotivo mencionó "Cada vez que me veía me abrazaba con mucha euforia, no como esos culeros que se han ido".

Tyson, luego de salir libre tras acusaciones de abuso sexual, mantiene una figura envidiable y acepta que la dieta vegana y un tratamiento de células madres, ayudó mucho a recuperar su forma física. También, confirmó su regreso a través de redes sociales para el 12 de septiembre enfrentándose a Roy Jones.

(Por: Mariana Aguilar)