Jugadores del América intentan pegarle a un reportero de ESPN

Lo he tratado de tomar con humor, pero viendo las imágenes sí pudo tener consecuencias graves si me pega en la nuca, por ejemplo. Darwin] no mide las consecuencias de lo que puede ocasionar este tipo de balonazos. Si hubiera estado de frente no habría tenido problema, lo tomo con las manos y hasta lo regreso. El caso es que se podría considerar como un intento de agresión.