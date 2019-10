Jugadores de Veracruz se quedan en la calle por adeudos de Fidel Kuri

Veracruz sigue con problemas dentro y fuera de la cancha. Además de llevar más de un año sin obtener un triunfo en el futbol mexicano y estar al borde del descenso, Fidel Kuri no ha liquidado los adeudos que tiene con los jugadores del conjunto jarocho.

La crisis de los Tiburones Rojos ha llevado a algunos futbolistas a tener que salir de sus casas, pues no tiene dinero suficiente para mantenerse. Debido a esto, tanto la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) como la liga MX han manifestado su apoyo.

"Hay jugadores que incluso se salieron de los departamentos porque ya no pueden pagarlos. Ya es una situación precaria la que están viviendo en el Veracruz", resaltó Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro en entrevista para Fox Sports.

De acuerdo a Los Pleyers, Ortiz solo tiene el reporte de la falta de pago a unos cuantos futbolistas, pero se sabe que a todos se les debe algo. Sin embargo, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, no puede proceder contra Kuri porque los futbolistas de Veracruz no han interpuesto una denuncia formal.

"De oficio no podemos actuar, no sabemos si han cobrado o no han cobrado, no me dicen. Fui al vestidor, les pedí que acudan a nosotros. Más allá son puras especulaciones, no puedo obtener más lo que ellos me digan", señaló Bonilla.

dmv