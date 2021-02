Jugadores de Chivas exigen a Jorge Vergara que les pague

Los futbolistas rojiblancos no han recibido su premio tras el doblete. (FOTO DE LA WEB)

Los futbolistas de Chivas volvieron a lanzar una protesta contra su directiva por la falta de pago de los premios tras conseguir el doblete en 2017, el título de la Liga MX y la Copa MX. Algunos elementos como Alan Pulido, Isaac Brizuela y Rodolfo Pizarro, lanzaron un mensaje y exigieron el pago.

A través de sus cuentas de Twitter, los rojiblancos compartieron un texto en el que además de llamar a la afición rojiblanca y a sus compañeros a estar unidos para conseguir el título de la Concachampions, usaron el hashtag #DirectivaCumplanSuParte.

“El miércoles va por nosotros, el escudo y ustedes la mejor afición. Queremos otro título. Afición y jugadores estemos unidos. Nosotros somos Chivas. #DirectivaCumplanSuParte”, fue el mensaje que compartieron a través de sus redes sociales.

Los jugadores rojiblancos manifestaron su inconformidad días antes de que el Guadalajara se mida en la Final de Vuelta de la Concachampions frente al Toronto FC, duelo al que llegan con la ventaja en el marcador global.

Un año después de conquistar el doblete, los futbolistas no comprenden cómo no les dan lo prometido si el club ha aumentado los patrocinadores, como los que estarán en el jersey del siguiente torneo: Akron, Telcel, Coca Cola, Tecate, Gran Vita. The Home Depot.

De hecho, hasta el ex futbolista de Chivas, Miguel Ponce, se unió a la iniciativa de los jugadores tapatíos, ya que Ponce fue parte de aquel cuadro rojiblanco que se coronó campeón.

