Jugadores de Chivas denuncian robo tras victoria de América en eLiga

Fernando Beltrán perdió el eClásico Nacional ante el América de Santiago Cpaseres en los cuartos de final de la eLiga MX. Sin embargo, el jugador de Chivas, que llevaba un gran torneo virtual, protestó en redes sociales y denunció como una injusticia lo que sucedió en el encuentro.

El primero en alzar la voz fue el entrenador de eSports de Chivas, Beto Ávila, y a su mensaje contra la eLiga MX se sumaron Antonio Briseño, Hiram Mier y Alexis Vega.

Los argumentos de los futbolistas de Chivas es que al jugar en la modalidad "share play" el jugador local, en este caso, Santiago Cáseres del América, tenía ventaja sobre Fernando Beltrán.

"Se les avisó de las condiciones para ese partido @LigaBBVAMX imposible jugar por Share Play, donde toda la ventaja la tiene el local y el que entra por Sahre Play juega con todo el delay del mundo, pero se vio que poco les importó, y más porque se está jugando patada inicial".

Al tuit del entrenador del Rebaño, se sumó la denuncia de "El Pollo" Briseño y Alexis Vega.

"Y ya se sabía que se retrasaba el juego en la pantalla de @FerBeltran lo probaron varias veces antes y no funcionaba, creo que se tendría que repetir ese juego, así como ya hubo un precedente @LigaBBVAMX".

"No entiendo por qué @LigaBBVAMX modificó la conexión con un share play para este partido. Claramente @FerBeltran no jugó al 100 Por ser invitado tenía LAG, pero no tenemos duda que ERES EL MÁS CRACK NENE".

Fernando Beltrán mostró su molestia y solo compartió: "Sin comentarios".