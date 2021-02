Juan Dosal y el día que golpeó a José Ramón Fernández

El periodista deportivo José Ramón Fernández ha sido protagonista de decenas de momentos que han quedados marcados en la televisión mexicana. Sin embargo, uno de los momentos con más tensión fue uno que se dio durante el Mundial de 1986.

De acuerdo a Medio Tiempo, Juan Dosal, exjugador del Toluca quien era la cabeza de Televisa para temas deportivos, decidió encarar a Joserra tras un comentario en el que lo minimizó al preguntar: ¿quién es Juan Dosal?

Aquel momento se dio en un hotel de Monterrey previo al México vs Alemania, ante decenas de personas.

José Luis Lamadrid fue quien hizo del conocimiento público el enfrentamiento entre Joserra y Dosal, en un programa que se llamaba "Controvertido", el cual se transmitía en Cablevisión en 1991.

Un mensaje del público que preguntaba que sucedió esa tarde, sirvió como detonante.

Aunque intentaron eludir el tema, Lamadrid apareció para decir que él sabía lo que aconteció, lo cual hizo que Fernández relatara a detalle lo que pasó.

Todo surgió al hablar de la camiseta de la Selección, la cual debían portar los jugadores y no Dosal.

Fue a la hora del desayuno cuando Juan Dosal llegó al área de prensa donde se encontraba José Ramón Fernández, directo para retarlo, gritando "¡Con que no sabes quién es Juan Dosal", retándolo a golpes.

Años después, Joserra reveló más detalles del incidente: "En Monterrey me pegó y yo cuando me paré ya no lo pude alcanzar. ¡Se echó a correr! Me pegó por atrás el desgraciado".

Con información de Medio Tiempo

(dmv)