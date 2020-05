Juan Carlos Osorio exhibe a los jugadores de la Selección Mexicana

Juan Carlos Osorio rompió el silencio y exhibió a los jugadores mexicanos tras no llegar al quinto partido en el Mundial Rusia 2018. (FOTO DE LA WEB)

Uno de los mejores recuerdos de la Selección Mexicana con Juan Carlos Osorio como su técnico, es la victoria ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, la eliminación en octavos de final ante Brasil, así como los constantes cambios en la alineación, provocaron muchas críticas al trabajo del colombiano.

A dos años de su salida de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio responsabilizó a los jugadores mexicanos de no haber cumplido el objetivo.

"Cuando enfrentamos a Brasil (en el Mundial Rusia 2018) yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil y la respuesta fue silencio. Yo respondí ´yo estoy preparado porque llevo 39 años trabajando para jugar contra los mejores", aseguró el estratega colombiano en entrevista para ESPN.

Osorio aseguró que los jugadores son los que hacen la diferencia y comparó a los mexicanos con los jugadores brasileños, destacando solo a Carlos Vela, Hirving Lozano y Héctor Herrera.

"Cuando México jugó contra Brasil yo sabía que todos los brasileños jugaban en las mejores ligas del mundo, por eso yo no hablo con ellos. Con el grupo de jugadores que teníamos muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera e Hirving Lozano, necesitábamos otros jugadores como los que tenía Brasil en la delantera: William, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesús, parecidos en México solo uno, Carlos Vela".

En el Mundial de Rusia 2018, México se quedó en el camino una vez más, y cayó 2-0 ante Brasil, con goles de Neymar y Firmino.

Cabe recordar que hace unas semanas, también en entrevista para ESPN, el actual técnico de Atlético Medellín respondió con un rotundo no cuando se le cuestionó i volvería a dirigir a la Selección Mexicana.

"Por ahora diría que no a la Selección Mexicana, pero sí repetiría la experiencia. Yo no sé si volvería porque después del Mundial, la única razón fundamental por la que declinamos, nosotros no quisimos continuar y se lo hicimos saber a Santiago Baños, Guillermo Cantú y Decio de María, ya que pensamos que era el momento de ir a buscar el reto a Colombia".