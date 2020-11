José Ramón Fernández al borde del llanto tras la muerte de Maradona

Diego Armando Maradona murió este miércoles a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. La trágica noticia sorprendió al mundo del futbol, y algunos periodistas deportivos lo recordaron, como José Ramón Fernández, quien estuvo al borde del llanto al recordar al DIEZ.

Joserra compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, pero fue en una entrevista en ESPN, donde conmovió al quedar al borde de las lágrimas.

"En el 86, Maradona estaba en su apogeo. Me presenté con Maradona, que se había levantado tarde, y me dio una entrevista. Ahí lo conocí. Físicamente estaba bien, me dijo que ganaría el Mundial. Siempre transmitíamos al Napoli, era un jugador excepcionalmente bueno. Me duele, me entristece. Rompió las barreras del futbol. Personalmente, a pesar de los problemas que tenía, en la cancha era una gran futbolista", dijo José Ramón Fernández emotivo.

José Ramón Fernández conmocionado por la lamentable noticia de la muerte de Diego Armando Maradona ????#DEP GENIO DEL FÚTBOL MUNDIAL #MaradonaForever #RIP #ESPN pic.twitter.com/j6g7AviTU7 — Javier Urquieta ?? (@DeJesusUrquieta) November 25, 2020

"¡Me duele y mucho! Muere Diego Armando Maradona. Una de las mayores figuras del futbol Mundial. Ganó el Mundial México 86 jugando brillantemente. Fue subcampeón del Mundo Italia 90. Jugó en Boca Júniors, Barca, Napoli al cual hizo grandes. Descansa en paz".

DESCANSA EN PAZ CRACK! pic.twitter.com/IsQFeh7yQS — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 25, 2020

