Jorge Campos y Félix Fernández le dan emotivo adiós a Pablo Larios

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El fallecimiento del exportero Pablo Larios conmocionó al medio futbolístico en México, principalmente a sus amigos y también exguardametas Jorge Campos y Félix Fernández.





JORGE CAMPOS





"Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entreno. Gracias ídolo", escribió el ahora analista de TV Azteca.

FÉLIX FERNÁNDEZ





El atlantista Félix Fernández resaltó las cualidades de Larios:

El periodista deportivo José Ramón Fernández también se pronunció en Twitter:

Lamento mucho el fallecimiento de un gran portero mexicano y buena persona Pablo Larios Iwasaki. Seleccionado nacional en 1986. Debutó con Zacatepec, campeón con Puebla, estuvo en Cruz Azul y Toros Neza. Les deseo pronta resignación a sus familiares y amigos.

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo Luis García posteó:

"QDEP uno de los mejores porteros de la historia en nuestra nación. El gran Pablo Larios quien revolucionó la portería, pero por encima de eso, me quedo con su generosidad y fabulosa calidad humana. Abrazo hasta el cielo Pablo querido".

EL ÚLTIMO TUIT DE LARIOS





El pasado 25 de enero, Pablo Larios, muy activo en Twitter, escribió su último tuit:

"Buen día amigos, tengamos en cuenta que México es nuestro jardín, y lo que brote de ello será producto de nuestro empeño! Que tengan un buen fin!"

En días siguientes respondió mensajes de diferentes usuarios de la red social.