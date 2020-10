Jorge Campos y el capricho que casi lo deja fuera de Francia 1998

Para la Copa del Mundo de Francia 1998, aseguran que un directivo de la Selección Mexicana aconsejó que Jorge Campos no jugara el primer encuentro del Mundial. El guardameta intentó engañar a los directivos para disputar el primer juego del campeonato mundial con la playera de la marca que lo patrocinaba, no con el proveedor de los uniformes del Tricolor.

"Alejandro Burillo les reclamó que no era posible que le hicieran esas chingaderas y les dijo a los directivos y a Manuel Lapuente, que Jorge Campos debía ser suspendido, que no debía de jugar el primer partido del mundial, pero ellos manejan el futbol como quieren y al final no hubo problema", asegura Santos Escobar, quien era el enlace entre la Selección Nacional y ABA Sport, marca que surtía a la escuadra mexicana.

Campos deseaba jugar con el suéter que Nike le había diseñado, pero ABA se negó. Asimismo, el canterano de Pumas convenció a un utilero del Tricolor para que cambiara los uniformes, situación que provocó que la FIFA le llamara la atención a los directivos mexicanos.

"Jorge Campos le pide un favor a uno de los utileros, a Gonzalo Saldaña, y lo convence para que le ponga la ropa de Nike en sus cosas. La FIFA, en cualquier competencia, dos días antes del juego les llama a las selecciones y les pide el color que van a usar para el partido", además de que "los directivos presentan la ropa a la FIFA. Los de la FIFA regañaron a los directivos de la FMF porque el número de Jorge en el short y la playera era muy grande", señala Escobar.

Según la narración, cuando Lapuente regresó al hotel de concentración se mostraba enojado y pidió hablar con Santos Escobar. El estratega regañó al representante de ABA Sport y este le pidió revisar la etiqueta del suéter. El entrenador de la Selección en aquel entonces, se quedó callado al ver que era Nike.

"Lapuente se queda sorprendido, le dije que ese no era ABA Sport. Los de la FMF pensaron que era cosa de nosotros", indicó Santos. "Sugieren suspender a Campos un partido, me piden a mí que, si tengo problemas que juegue y les dije que no, el problema hubiera surgido si juega con el suéter de otra marca", mencionó.

Luego de esa situación, Campos debutó ante Corea del Sur en Francia 98 con un suéter blanco, que correspondía al uniforme alternativo de la Selección Mexicana.

