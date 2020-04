Jordan despidió entre aplausos al mexicano Horacio Llamas de la NBA

El mexicano Horacio Llamas, es uno de los basquetbolistas que tienen para contar una anécdota a lado de Michael Jordan. El jugador azteca jugó junto a la leyenda, cuando el histórico de la NBA vestía los colores de los Washington Wizards, algo que marcó al mexicano de por vida, y en la que ambos festejaron una victoria.

A propósito del documental The Last Dance que ha revelado muchas historias de Michael Jordan, Horario Llamas compartió para ESPN la memoria que les une.

"Mi última jugada en la NBA fue un pase a Jordan para hacer un triple y ganar el partido", dijo el mexicano.

¿Cómo fue la historia?

Fue en la Pretemporada 2001 cuando el mexicano recibió una invitación al campo de entrenamiento de los Wizards, franquicia con la que Michael Jordan regresó a la NBA tras su segundo retiro.

"Jugamos un interescuadras y yo estaba en si equipo, faltaban ocho segundos y perdíamos por uno o dos puntos. La jugada estaba diseñada para él, lo marcaba Bryon Russell y a mí me tenía Christian Laettner; Jordan botó el balón y todos fueron sobre él, al brincar como si fuera a tirar me ve y me pasa el balón, hago el tiro de tres y anoto. Con eso ganamos el partido".

Además de recibir el pase de Jordan, Llamas nunca se imaginó que cómo lo felicitaría el histórico de la NBA.

"Regreso corriendo a defender y cuando cruzo media cancha alguien me brinca por la espalda gritando ´Este es el hombre, por eso juegas conmigo´ y mi sorpresa es que era Jordan animándome", contó el exbasquetbolista mexicano.

Horacio Llamas llegó a la NBA en 1996 con los Phoenix Suns, después de dos temporadas salió y por cuatro años se aventuró en diferentes ligas internacionales, hasta que recibió la oportunidad de entrenar con los Wizards a lado de Michael Jordan.