Jonathan Orozco otra vez involucrado en una fiesta en plena pandemia

Una vez más Jonathan Orozco fue captado rompiendo los protocolos sanitarios. Ahora, el guardameta fue visto en una reunión luego del triunfo de Xolos sobre Rayados de Monterrey.

Nytze Reyes, esposa del portero, fue quien compartió una historia en Instagram en donde se veía una reunión el viernes por la noche. En el video publicado se puede ver al guardameta sosteniendo una botella de una bebida alcohólica, acompañado de aproximadamente siete personas.

El mejor del equipo debería ser siempre... EL EQUIPO.



El Equipo no necesita superhéroes, salvadores ni jugadores que se crean superiores o imprescindibles, pero sí está abierto a todos aquellos que se pongan al servicio del Equipo para hacer mejores a los demás... y al EQUIPO. pic.twitter.com/IEgOjICfmg — Jonathan Orozco (@jona_orozco) September 5, 2020

No es la primera vez que se le ve a Orozco en fiestas durante la pandemia, pues cuando aún pertenecía a Santos Laguna fue captado faltando a la cuarentena, esa vez, dio positivo a coronavirus dos días después.

En esos momentos envió un mensaje para disculparse acerca de su inconsciencia acerca de la situación mundial y dijo "Me siento mal por mi familia, más que por mi, por mis hijos, por la gente que vive aquí conmigo en mi casa, si me siento muy apenado, pido una disculpa pública porque no es el ejemplo que yo debería dar."

También aceptó que era culpable por abrir las puertas de su casa ante el festejo, pero el portero de Xolos volvió a faltar con el confinamiento pese a sus supuestas disculpas realizadas en mayo.

(Por: Mariana Aguilar)