Joao Maleck seguirá en prisión, esta podría ser su sentencia

Se acabaron las audiencias. Seis meses después del accidente que provocó Joao Maleck, donde una pareja de recién casados perdió la vida, el caso del futbolista tendrá una resolución.

Su futuro se definirá en un juicio oral, su defensa se ha resignado a que Maleck pase unos años en la cárcel, aunque la sentencia depende de cómo sea calificado el caso.

De acuerdo a Infobae, el abogado del jugador, Javier Alberto García, aseguró que ya afinan la estrategia para pelear porque Joao pase el menor tiempo posible detenido en Puente Grande, Jalisco.

"En el juicio oral indudablemente va a pasar, Joao es culpable, objetivamente, pero no como dice la gente y por eso queremos irnos a un juicio para demostrar que no era el tema de la alcoholemia, que no era la velocidad, es donde las pruebas queremos equilibrar la balanza que socialmente se ha venido a opinar erróneamente", aseguró el abogado.

El abogado de Joao Maleck señaló que, si al futbolista no se le atribuyen las agravantes de alcoholemia y exceso de velocidad, la pena sería desde 3 días hasta 4 años; en caso de que regresen las agravantes iría de 4 a 8 años.

En la audiencia, el jugador pidió perdón a la madre de María Fernanda Peña, pero no quiso aceptarla. "Puede pedir perdón, pero yo no lo voy a perdonar, quiero ser muy clara y siempre he sido desde el principio muy clara, a mí me mató a mi hija y a su esposo. Yo no puedo tener ningún perdón hacía Joao Maleck, actuó de una manera muy irresponsable", aseguró, según Televisa.

El domingo 23 de junio por la mañana, Joao Maleck provocó un choque automovilístico, como resultado del impacto, falleció Alejandro Martínez Castro de 34 años y María Fernanda Peña Álvarez de 27 años, quienes se habían casado la noche anterior. Por ello el futbolista es acusado de homicidio culposo y daño a las cosas en agravio.

