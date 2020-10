Jimmy Butler, de una juventud sin hogar a figura en las finales de NBA

"Estoy agradecido por todos los desafíos que he encarado en mi vida, gracias a ellos me he dado cuenta de que todo es posible si trabajas lo suficientemente duro para lograrlo. Durante toda mi vida tuve que escuchar a la gente dudar de mí. Mi mamá dudó de mí. Me decían que era demasiado pequeño y lento para triunfar en este deporte. Pero ellos no sabían mi historia, porque de haberlo sabido no me habrían hablado así. Todo aquello me sirvió de motivación para llegar a donde estoy hoy".