Jesús Molina: Quiero retirarme en Chivas

El capitán del Guadalajara, Jesús Molina, ha estado en diversos equipos como el América, Tigres, Monterrey y Santos, pero su mayor anhelo es poder retirarse con Chivas.

Durante un en vivo de Instagram, el jugador de 32 años, señaló:

"Anhelo poder retirarme en Chivas, es un equipo grande de la Liga MX, pelea por calificar y seguir trascendiendo, superar al odiado rival, deportivamente hablando y quiero ser parte de la historia de este Guadalajara"

Molina fue campeón con el Santos y el América, pero nunca se le cruzó por la mente jugar para las Chivas, pues desde niño era aficionado a Las Águilas:

"Me gusta ser honesto, nunca me imaginé llegar a Chivas, nunca me paso por la cabeza" afirmando que cuando se le presentó la oportunidad, no lo dudo ni tantito, aunque sabía que iba a ser muy criticado.

"Hay gente que me critica y hay otros que me respaldan, la mayoría está conmigo, por eso me urge ser campeón y entrar en la historia del equipo", Molina llegó en 2018 al Guadalajara.