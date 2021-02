Jennifer López da sensual baile a Campeona del Mundo de EU como felicitación (VIDEO)

La jugadora Carli Lloyd, quien fue parte del campeonato de la Selección Femenil de Estados Unidos en el Mundial Femenil Francia 2019, recibió como regalo de Jennifer López un sensual baile durante el concierto de la cantante en el Madison Square Garden.

De acuerdo a Publimetro, JLO se percató de la presencia de la futbolista, por lo que decidió sacarla del público para subirla al escenario. Cuando la jugadora subió, la cantante le dijo que le tenía un par de regalos, dejándola con sus bailarinas, quienes la esposaron.

Así, la cantante le dedicó un par de melodías. Después, bajo el ritmo de “Birthday Sex”, López le realizó un sensual baile a la jugadora, y después con el tema “If You Had My Love” se le sentó en las piernas mientras entonaba la canción.

El momento rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios se dijeron sorprendidos pero aplaudieron el reconocimiento de JLO a la campeona con Estados Unidos.

dmv