JC Chávez se lanza de nuevo contra Floyd Mayweather ¿habrá pelea?

Julio César Chávez insistió en que le ganaría a Floyd Mayweather, luego de que ambos exboxeadores se reencontraran en la Convención Anual de Boxeo en la Ciudad de México.

"Si se anima, claro que sí. Él decía que no era su tío (Roger Mayweather) y le dije no le hace aun así te voy a poner una chinga", dijo el Gran Campeón mexicano para Little Giant Boxing.

Para JC Chávez, el ganador de ese combate hubiera sido él, pues se mantuvo invicto en 89 peleas. “Peleé con 37 campeones mundiales”, dijo el exboxeador mexicano en entrevista con ESNEWS. Consideró, por otra parte, que Mayweather Jr “siempre escogió sus rivales”.

“Hubiera sido una pelea difícil para mí, pero le hubiera ganado”, dijo JC Chávez, quien destacó que como peleador, él “no daba espacios”

“Iba a estar forzándolo, golpeándolo arriba, abajo. Estoy seguro que, al final de los rounds, lo hubiera noqueado, estoy muy seguro de eso”, dijo en septiembre pasado.

También en enero de 2021, JC Chávez respondió a un tuit de David Faitelson en el que el periodista dijo que Floyd Mayweather se habría impuesto ante el mexicano.

MJP