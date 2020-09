J.C Chávez reveló que intentó suicidarse debido a sus adicciones

Julio César Chávez habló acerca de un episodio más durante su adicción a las drogas y al alcohol. El expugil contó que tocó fondo durante su dependencia a sustancias ilícitas y que estuvo cerca de quitarse la vida debido a las demandas y problemas económicos.

"Toqué fondo cuando intenté suicidarme. Afortunadamente la pistola no disparó y cuando disparó el balazo salió para otro lado. Recuerdo que comencé a vomitar sangre. Empecé a perder todo lo que había ganado. Mi esposa me demandó por alcohólico y porque la trataba mal. Me demandó el Gobierno de México. Sentí que se me venía el mundo encima, entonces opté por querer quitarme la vida", aseguró.

Con más de cien peleas profesionales durante 25 años, consiguió cinco títulos mundiales en diferentes pesos y, hasta el día de hoy, es considerado como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Asimismo, aceptó que si no hubiera sido por sus adicciones, pudo haber sido el mejor pugilista del mundo.

El alcoholismo no es un juego. Está pelea es por la que más te admiro campeón ?? dios te bendiga @Jcchavez115 https://t.co/wlG0kcEPqA — Vladimir (@Vlad_md3) September 11, 2020

"Si yo no hubiera caído en esa maldita adicción que fue la drogadicción y alcoholismo, seguramente estarían hablando no solamente con el mejor boxeador de México, sino del mundo entero. Yo hubiera llegado a más de 100 peleas de manera invicta. Cuando yo llevaba 90 peleas invictas y 15 años sin perder, sentí que lo había logrado todo. Entonces perdí el respeto al boxeo y también me perdí el respeto a mi mismo y empecé una vida que ustedes ya conocen y vinieron todas las derrotas juntas", dijo Julio César.

Chávez cuenta con una clínica de adicciones y asegura estar limpio desde hace 11 años, esto lo presume como la pelea más importante que ha ganado en su vida. También acepta que nadie creía en él, que era muy propenso a recaer en la adicción.

"La pelea más difícil que tuve fue contra las drogas y la gané. Fue una lucha muy difícil, de la cual me costó mucho ganarle y salir. Fue muy doloroso y triste, pero gracias a Dios salí victorioso, porque como te digo nadie creía en mi, nadie daba un peso por mi y todos crían que yo iba a volver a caer. Hace 11 años que estoy limpio y que no consumo nada", dijo el expugilista.

(Por: Mariana Aguilar)