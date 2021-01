Jaydi Gutiérrez baja en América tras polémico tuit contra compañera

Jaidy Gutiérrez, portera del América Femenil, publicó en redes sociales un mensaje dirigido a una de sus compañeras en donde se puede mostrar poca amistad. Diversos seguidores captaron que el escrito iba dirigido a Natalia Acuña, guardameta que sustituyó la semana pasada a Renata Masciarelli en el encuentro de las Águilas ante FC Juárez.

Ante esto, Jaidy limitó las respuestas en su tweet y minutos después, eliminó la publicación. Esta mañana se le cuestionó a Leonardo Cuellar acerca de las inconformidades de las jugadoras que no suman minutos, pero Gutiérrez perdió su titularidad al inicio del 2020 a consecuencia de una lesión.

"Me sorprende la pregunta, vengo llegando al club y como no tengo redes sociales se me escapa esa inconformidad. Pero si así está establecida ahorita que empiece mi práctica platicaré con ella y veré de qué se trata", mencionó el técnico azulcrema.

El cuerpo técnico iniciará una investigación con ambas jugadoras para conocer el motivo por el cual Jaidy mantiene una mala relación con Nati. Derivando sus respuestas y la situación, se analizará qué se podrá hacer para que no haya inconformidades en el equipo.

Además, algunos medios indican que Gutiérres no realizará el viaje a Mazatlán el día de mañana, por lo que no estaría en el encuentro del domingo en el puerto.

(MAC)