¿James Rodríguez será el refuerzo de lujo de Cruz Azul?

El colombiano James Rodríguez es un jugador que no se cierra las puertas, en 2020 en una entrevista señaló que no descartaba en jugar en el futbol mexicano en algún momento de su carrera, sin embargo, ese día todavía no ha llegado, actualmente el delantero tiene un jugoso contrato con el club Al Rayyan de Qatar.

El rumor de que el futbolista llegaría al Cruz Azul, sólo fue una muy mala broma para los aficionados azulcremas, la supuesta llegada de Rodríguez al futbol mexicano se dio luego de que un usuario en redes sociales hizo una publicación donde afirmaba que el colombiano llegaba a préstamo por un año con opción a compra de 19.5 millones de dólares.

La mentira llegó a ser publicado por un perfil de la misma red social que se hacía pasar por el periodista Carlos Córdova, por lo que cobró más fuerza aún y de inmediato se hizo viral en todas las redes sociales, entre los que replicaban la información falsa y otros más que preguntaban desconcertados y algunos hasta ilusionados por el que sería el supuesto reemplazo de Jonathan Rodríguez en La Máquina.

La realidad es que no existe nada entre el Cruz Azul y James Rodríguez, el colombiano acaba de firmar un contrato con el Al Rayyan por tres años donde recibirá un sueldo de 11 millones de euros al año, es decir alrededor de 233,019 euros a la semana.

