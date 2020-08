¿Jaír Pererira será el primer refuerzo de Vucetich en Chivas?

Con Víctor Manuel Vucetich como nuevo director técnico de Chivas, comenzó el rumor de la llegada de Jair Pereira como refuerzo al Rebaño. Pereira conoció a Vucetich en Querétaro, pero directivos y el mismo técnico de los rojiblancos desmienten que existe contact con el jugador.

El 'Rey Midas' confirmó que la llegada de Jair ha sido un simple rumor , pero que conoce de su capacidad dentro del terreno de juego al igual que su calidad humana. Aseguró el estratega que "lo debería que platicar, pero de algo concreto no hay absolutamente nada".

Te puede interesar La foto del "Chicote" Calderón de fiesta en plena pandemia

Con un mal término con los Gallos Blancos de Querétaro, Jair Pereira es futbolista libre . Ya que el Club queretano le debe una suma correspondiente a su salario y se negó a renunciar a esa cantidad, lo que concluyó en que no le renovaran el contrato.

Ricardo Peláez descartó la posibilidad de la pronta llegada del jugador , pues confirmó que no ha hablado con él y que no se ha dicho nada para que regrese a las Chivas, pues Jair defendió los colores durante la era de Matías Almeyda.

"Jair me escribió, no hemos podido hablar, pero tampoco lo hemos hablado con el técnico. Hoy tenemos un plantel bien planeado y no vería posibilidad de hacer modificaciones, pero lo podemos platicar "dijo el director deportivo del Rebaño Sagrado.