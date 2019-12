Jaime Ordiales llega como nuevo director deportivo a Cruz Azul

Jaime Ordiales asumió el reto sobre la dirección deportiva del Cruz Azul equipo urgido del título, él está consciente de la exigencia que representa el cargo, aclaró.

El directivo se mostró agradecido con la oportunidad que le brindan de llegar al equipo, que tiene ya dos refuerzos, además, dos en la mira y un trabajo de varias semanas con Robert Dante Siboldi, esto en una rueda de prensa en instalaciones de La Noria.

"Vengo a unirme al proyecto que lleva caminando, hay un entrenador, una directiva que viene viendo posibilidades, tengo que adaptarme, tratar de sumarme", mencionó.

Reto porvenir

"Soy un profesional como todos, me debo a la institución que me abre las puertas y da oportunidad como Cruz Azul, creo que haber trabajado en instituciones tan mediáticas como esas me ha dado un bagaje, creo he podido equivocarme y acertar muchas cosas", dijo.

Guillermo Álvarez, presidente del club, presentó al nuevo directivo de la Máquina y con su experiencia que tuvo en dicho puesto en Guadalajara y América, afirmó que buscará aprovechar esa experiencia en el reto que representa el Cruz Azul.

Tras la salida de Ricardo Peláez fueron más de tres meses los que estuvo vacante el puesto, después que la directiva haya analizado algunos nombres al final el elegido fue Ordiales.

Consciente del cargo

"Sé perfectamente adonde llego y las metas siempre son buscar un título, es parte del reto, uno sabe que tiene que buscar dar su mejor esfuerzo y trabajo", dijo.

Tras 22 años sin título del equipo, el director dejó en claro que no hay necesidad de que la directiva le exija algo, ya que es consciente de la situación y el título está en su mente.

Tras dejar la presidencia del Querétaro, club con el que terminó su relación laboral el 15 de diciembre, reconoció que ya existía la ilusión de venir a la Máquina, y ahora que llegó la oportunidad no pudo desaprovecharla, además, dijo "Todos son retos profesionales, he asumido las grandes oportunidades que se han presentado en mi carrera, para mí es un gran reto profesional, voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo y trabajo para esta gran institución.

Finalmente, dijo que, con su reciente presentación, apenas comenzará a empaparse de lo que se vive en el club y adecuarse a lo que ya tienen planeado cuerpo técnico y directiva, aseguró que la plantilla tiene buenos jugadores, algunos recién incorporados, el técnico debe saberlos explotar, pero "siempre se va a poder reforzar o redondear con gente debidamente escogida", mencionó el directivo.

"No me quiero atrever a dar puntos finos de lo que se está trabajando, ya vienen haciendo trabajo con Dante y los que participan en el análisis y búsqueda de jugadores y refuerzos, trataré de adecuarme a los momentos y tiempos, pero obviamente tenemos idea de lo que se necesitaría reforzar".

Mors.