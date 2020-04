Jaime, el exjugador de Pumas CU que imprime mascarillas para donarlas

La pandemia de coronavirus ha dejado miles de infectados y muertos alrededor del mundo, generando una grave crisis. En medio de la tragedia, el mundo necesita personas con ganas de ayudar, y en México, entre las personas que merecen un aplauso, está Jaime Trinidad, exjugador del equipo de futbol americano Puma CU, quien decidió imprimir mascarillas en su impresora 3D, para regalarlas a doctores y personal médico en los hospitales.

Para Jaime, desde hace años la impresión 3D es un pasatiempo. Hace un año decidió invertir en su impresora, misma que ocupaba para cosas de su casa, hoy el excampeón con Pumas en 2008 y 2010, la utiliza para apoyar al sector salud ante la escasez de esta herramienta tan necesaria para enfrentar el covid-19.

La iniciativa de Jaime Trinidad se generó al ver lo que pasaba en Europa, donde varias personas con impresoras 3D decidieron ayudar con mascarillas.

"Comencé a ver lo que pasaba en Europa y vi que se hizo una comunidad de gente que tenía las impresoras 3D, porque a los hospitales no estaban llegando los materiales que se necesitan o se tardaban, y con la impresión 3D lo puedes tener rápido, aunque en menor cantidad", comentó Jaime en entrevista para La Silla Rota.

El ingeniero en mecatrónica se vio motivado a utilizar su impresora cuando algunos de sus amigos doctores le hablaron sobre la escasez de este material.

"Tengo amigos doctores y les pregunté qué se necesita aquí en México, y todos coincidieron en que no hay mascarillas, eso fue hace dos semanas, comencé a buscar modelos y encontré uno que utilizaban en España, algo que les ayuda por ahora, una medida de protección, imprimí una y se las di".

Aunque al principio solo fabricó para sus amigos, rápidamente otros doctores lo buscaron para pedirle ayuda. Hasta ahora ha entregado a gente que trabaja en el Centro Médico, en el Hospital General, en el Hospital Juárez.

"Empecé con mis amigos y de voz en voz, hubo quien me pidió dos, otros 10, otros 50, la iniciativa fue para que la gente apoye, porque está cañón que los propios doctores tengan que poner de su bolsa para tener estas herramientas".

Jaime solo pide el costo de producción, el cual va de 115 a 130 pesos, sin embargo, asegura que ha comenzado el desabasto de materiales para imprimir mascarillas y un aumento de precios.

"A quien me ha pedido solo le pido el costo de producción. A mí me sale entre 115 y 130, todo se vende en dólares, ya comienza a haber desabasto, las micas que compré hace unos días me salieron al doble de lo que me costaron hace 1 semana. El filamento para imprimir, es como un hilito que va entrando y va imprimiendo, me costaba 430 pesos el kilo, y en una semana, ya está en 600 pesos".

Su iniciativa se ha propagado en redes sociales y dos personas han apoyado a Jaime donando dos impresoras, así se ha triplicado la producción.

Con la ayuda de su esposa, Jaime Trinidad puede hacer alrededor de 40 mascarillas al día.

"Me ayuda mi esposa, solo estamos los dos, cada quien trabaja desde casa y en nuestros ratos libres, desvelándonos, lo hacemos".

La iniciativa de Jaime fue aplaudida por muchos, pero también hubo quien lo señaló de "hacer negocio". Sin embargo, Jaime es Director de Operaciones en una empresa de seguros, la impresión en 3D solo es su pasatiempo, y ahora una herramienta para ayudar.

"Me he desvelado todos los días, pero lo hago con gusto. Si hubo quien en las redes comentó que era mi negocio, pero esto no es mi negocio, me nació, lo hago con gusto. Pienso que hay doctores que están 24 horas, si esto se empieza a poner más crítico los doctores van a tener que estar ahí encerrados toda la semana o sin dormir".

Al ver el interés de otras personas por ayudar, Jaime decidió crear una campaña para que donen económicamente o con material, el objetivo es de 38 mil pesos para entregar entre 250 y 300 mascarillas.

"Inicie una campaña para que donen, porque quiero sea transparente, para que vean que se va a usar para esto. Puse un objetivo de 38 mil pesos para entregar de 250 a 30 mascarillas".

Otras personas buscaron a Jaime para pedirle una producción más elevada, pero el exjugador de Pumas CU se negó.

"Hay quien me ha hablado para pedirme 3 mil, y ya les he dicho que no puedo hacer esa cantidad, al día se pueden sacar 40 o 45 al día con las tres impresoras, no es un negocio, yo lo hago por apoyar".

Jaime Trinidad aseguró que la mentalidad que deja en los atetas el futbol americano es dar un esfuerzo más, por este motivo, no le importa desvelarse con tal de ayudar a algunos doctores de México.

"Cuando jugaba futbol americano siempre hacía un segundo o tercer esfuerzo, jugué 18 años, estoy acostumbrado a decir un esfuerzo más para ayudar. Mi esposa me dice que me he estado desvelando todos los días, pero es solo un esfuerzo más".

Jaime asegura que la gente puede ayudar de muchas formas, pero si alguien tiene impresoras 3D, pueden informarse en grupos de redes sociales.

"Quien se quiera unir que lo haga, hay muchos grupos en Facebook, si buscas impresora 3D covid-19 te sale, también hay grupos en telegram. Si pueden hacer mascarillas, pueden ayudar en su zona, los hospitales que tengan cerca de su casa. Hay mucha información de cómo hacerlas, qué modelos, es enriquecer la ayuda".

Las personas que deseen apoyar la iniciativa de Jaime pueden hacerlo a través de este link: https://donadora.org/campanas/impresion-3d-mascarillas