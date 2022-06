Iván Marcone: ¿otro refuerzo que se le escapa a Cruz Azul?

ELCHE.- El centrocampista argentino, Iván Marcone se ha despedido a través de las redes sociales de los aficionados del Elche, agradecido a todos los estamentos del club ilicitano tras dos años de "esfuerzo y crecimiento", sin embargo, será otro refuerzo que se le escape a Cruz Azul.

El jugador, que fue traspasado la pasada semana al club argentino del Independiente por dos millones de euros, afirma que ha llegado el momento de tomar "otro rumbo" y dice que se lleva de Elche "recuerdos y gente linda".

"Agradezco a toda la familia del Elche, empezando por los socios, que confiaron en mí y me dieron un lugar, a los cuerpos técnicos, de quienes aprendí mucho y a todos mis compañeros con los que tuve el placer de compartir cancha y vestuario", señala.

El argentino, por último, agradece a la afición ilicitana su "apoyo y aliento". "Fue un camino difícil, pero su cariño lo tuve y lo voy a tener siempre presente", añade.

"Me toca seguir otro camino que personalmente es muy importante. No me queda más que decirles gracias. Mucho Elche", concluye el centrocampista.

Con información de EFE

CAO