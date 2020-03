Inter de Miami demandado por el Monterrey

El Inter de Miami ha sido demandado por el Monterrey ante la FIFA, luego de la declaración que dio Rodolfo Pizarro, tras el anuncio de su llegada al equipo de la MLS: "David Beckham (dueño del Inter) habló conmigo por videollamada para convencerme".

De acuerdo con ESPN, un vocero de la FIFA, confirmó la demanda; esta se realizó el pasado 15 de febrero, en donde la investigación se encuentra en curso.



Así mismo una fuente cercana al medio, corroboró que la demanda fue presentada y que en estos momentos se encuentra con los abogados, añadiendo que por parte del club estadounidense, no ha dado ninguna respuesta.



El 12 de febrero, el equipo regiomontano había informado la salida de su jugador por medio de un comunicado por su cuenta de twitter:



"El día de hoy se recibió en nuestras oficinas la notificación por parte del jugador Rodolfo Pizarro en el sentido de que, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el Club de Futbol Monterrey Rayados, ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami."



??| Comunicado a nuestra Afición y a la Comunidad en general.



Más información ????https://t.co/099jjnE63D #EnLaVidaYEnLaCancha — Rayados (@Rayados) February 12, 2020

Después de eso, el 13 de febrero, Pizarro comentó a periodistas mexicanos que el presidente del Inter de Miami, David Beckham, habló con él:

"Habló conmigo en videollamadas (David Beckham), me dijo que quería contar conmigo, desde que me habló él por videollamada influyó mucho para que tomara esta decisión".

Hablar con Beckham lo cambió todo para Pizarro ????https://t.co/7MFE9SJmXd pic.twitter.com/FQPgHhLTPb — Futbol Picante (@futpicante) February 13, 2020

De acuerdo con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, Apartado 17, punto 5, menciona que ninguna persona puede influir en la toma de decisión de un jugador para facilitar la transferencia:



"Se sancionará a toda persona sujeta a los Estatutos y reglamentos de la FIFA que actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la finalidad de facilitar la transferencia del jugador".



Con información del medio, Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey, señaló:



"Lo que sí me preocupa es el tema de la videollamada porque no sé si Beckham pertenezca a la directiva del club, no debería de estar hablando con jugadores que tienen contratos".

Por otro lado, el director deportivo del Inter de Miamia, Paul McDonough, aclaró que para ESPN:



"Nosotros hablamos con nuestros abogados y no hemos traspasado ninguna regla FIFA".

Solamente queda esperar la resolución que de la FIFA ante esta situación.



Información de ESPN







(Diego Gómez García)