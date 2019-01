Intenta robarle el celular a una luchadora de la UFC y termina con el rostro destrozado

REDACCIÓN 07/01/2019 01:36 p.m.

Un hombre intentó robarle el teléfono móvil a la peleadora de la UFC Polyana Viana en Río de Janeiro, y pagó el doloroso precio. En una fotografía que fue publicada por el presidente de la UFC, Dana White, se puede ver cómo quedó el ladrón con la cara cubierta de moretones.

"No intentes hacer nada porque estoy armado", fue lo último que dijo el ladrón cuando se colocó junto a Polyana Viana y le mostró su revolver. Segundos después, estaba en el suelo con el rostro ensangrentado y ya era imposible que escape.

"Se sentó al lado mío y me preguntó qué hora era, pero cuando se la dije me dí cuenta que no pensaba irse. Así que atiné a guardar mi celular cuando dijo: 'Dame el celular, no intentes hacer nada porque estoy armado'", relató Viana sobre el hecho que ocurrió el sábado en Río de Janeiro cuando aguardaba por un Uber.

"Estaba muy cerca de mí. Entonces pensé que ´si lleva una pistola, no tendrá tiempo para sacarla´. Me puse de pie, lancé dos puñetazos y una patada", contó Viana. Después, cuando el ladrón cayó, la peleadora le aplicó un jadaka-jime (estrangulación desnuda) una técnica de estrangulación aérea utilizada en judo, y pidió a los transeúntes que llamaran a la Policía. Mientras esperaba a los agentes, descubrió que su arma, en realidad, era un cartón con la forma de una pistola.

Esta no es la primera vez que la brasileña evita un robo. Hace años, cuando vivía en Belem, pudo detener a dos hombres a bordo de una motocicleta que intentaron robarle su celular.

