Integrante de la Barra 51 revela que hay desaparecidos; Mauricio Kuri lo niega

"No hay ninguna denuncia de personas desaparecidas o fallecidas y si las hay díganme. Pero si no tenemos nombres o una persona que denuncie, es difícil para la Fiscalía averiguar. Ya tendría una persona aquí preguntando. Son declaraciones poco series en un tema tan delicado que se está viviendo en este momento. Hasta el momento no hay una denuncia ni aquí ni en Jalisco".