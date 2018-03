Iniciativa de ´Chicharito´ y Layún donará miles de dólares para reconstruir viviendas

REDACCIÓN 07/03/2018 11:33 a.m.

Tras el sismo que sacudió la el centro de México el pasado 19 de septiembre, los futbolistas Javier ´Chicharito´ Hernández y Miguel Layún, encabezaron la iniciativa YoXMéxico, una plataforma encargada de recolectar donaciones económicas para ayudar a México.

Seis meses después del sismo que dejó cientos de damnificados, ´Chicharito´ dio a conocer la alianza YoXMéxico y TECHO forman, para la reconstrucción de viviendas destruidas por el terremoto, otorgándole 250 mil dólares para viviendas de emergencia.

