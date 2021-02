Inicia el regreso de la afición a los estadios de la Liga MX

Después de siete meses, la afición regresa a los estadios de la Liga MX. Este viernes 16 de octubre las gradas dejaran de estar vacías en dos estadios.

Por ahora, para la fecha 14, solamente los juegos de Necaxa vs Tijuana y Mazatlán vs FC Juárez, serán los partidos que tengan público, aunque no podrán exceder del aforo de los inmuebles.

A través de un comunicado, la Liga MX informó de este regreso gradual de los aficionados a los estadios del futbol mexicano. La liga aseguró que cada uno de los clubes deberá respetar el Protocolo de Retorno de Aficionados a los Estadios, y dependerá de cada una de las autoridades estatales y/o municipales dar la autorización para que los clubes reabran las puertas de sus estadios.

“Luego de 4 meses de mantenerse vacíos los estadios de futbol, la Liga MX informa que después de haber sostenido distintas mesas de trabajo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y de los Clubes haber establecido por sus protocolos de apertura de estadios con la autorización de los Gobiernos estatales y municipales, estamos en posibilidad de anunciar el regreso de los aficionados a las tribunas en un proceso focalizado, gradual y ordenado a partir del 16 de octubre”, se lee en el comunicado.

El primer partido del Guard1anes 2020 con aficionados será el Necaxa vs Xolos en el Estadio Victoria a las 19:30 horas. Al término de este encuentro, el Mazatlán vs FC Juárez se enfrentarán en el Estadio “Kraken”.

