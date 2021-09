¡Increíble! por esta razón este fanático no pudo fotografiar a Cristiano Ronaldo

El debut de Cristiano Ronaldo con el Manchester United generó un mar de emociones para propios y extraños. Este fue el caso de una aficionado de los ´Red Devils´ quien vio frustrada su oportunidad de poder tomarle una foto a CR7, por esta pequeña razón.

Después de marcar el segundo gol, Ronaldo se dirigió al banderín de tiro de esquina para festejar con el ya clásico "siu"; sin embargo, esta situación generó que el aficionado intentara rápido sacar su teléfono celular y fotografiar en primera fila al "bicho", pero con lo que no contó, fue que el smartphone no respondió, lo que generó una reacción de desesperación por parte del fanático. Inmediatamente esta imagen se hizo viral a través de redes sociales, ya que al final, no pudo tomar la foto porque se le bloqueó el celular.

Hasta el momento, el Manchester United se mantiene como líder en general de la Premier League de Inglaterra con un total de 10 puntos. El próximo partido para el equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer será en la UEFA Champions League frente al Young Boys de Suiza el próximo martes 14 de septiembre.