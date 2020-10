Igor Lichnovsky dice adiós a Cruz Azul y se une a Caixinha en Arabia

En el encuentro entre Cruz Azul y Toluca, los cementeros sufrieron la baja de Igor Lichnovsky. Al término de este, se confirmó la salida del chileno que emigrará al futbol árabe.

El defensa central no se presentó en el Nemesio Diez, este fue suplido por el juvenil Josué Reyes. El técnico celeste, Robert Dante Siboldi, confirmó la salida de Lichnovsky y anunció que será fichado por el Al-Shabab que dirige Pedro Caixinha.

Cruz Azul planeaba mantenerse con su plantilla completa para este Torneo Guard1anes 2020, pero Siboldi indicó que la salida del chileno cayó de sorpresa pero aseguró que es decisión del jugador.

"No estaba en planes la salida de Igor, este es un tema persona y espero que no hayan más cambios porque sí nos vemos afectados porque no lo teníamos contemplado", dijo el estratega al término del encuentro ante Toluca.

Asimismo, el técnico habló de la derrota ante Toluca en donde descartó la falta de Luis Romo en el medio campo, ya que esto no puede ser la causa del mal juego de los celestes.

"Es un jugador muy importante Romo, pero hay jugadores que lo pueden suplir, todos los jugadores son importantes, no hay que buscar excusas, la responsabilidad es mía. Hay que buscar para ver como hago para tener más contundencia y buscar la manera de definir", aseguró.

(Por: Mariana Aguilar)