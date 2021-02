Hugo Sánchez, acusado por cobrar a jugadores de Pumas

El ex director técnico del Atlético de San Luis, Gustavo Matosas, fue relacionado en un caso de corrupción en los últimos días. Se publicaron unos audios en donde se escucha claramente al uruguayo hablar con un representante para cobrar una comisión gracias a un cambio de fichar jugadores. Esto no es un caso extraño dentro del futbol mexicano, pues años atrás se relacionó a Hugo Sánchez en un caso similar.

Horacio Sánchez, sobrino del Pentapichichi, aseguró en una entrevista para el diario Récord que Hugol le cobraba a los jugadores de Pumas para poderlos alinear en el primer equipo.

"Hugo cobraba un porcentaje mensual y por contrato, que al final eso es lo que se gana en acuerdos. Conmigo no se atrevió a tanto y es de las causas importantes por las que no jugué, prefirió hacer mejor negocio con otras personas que con su familia, ¿Cómo me iba a cobrar? Si soy su sobrino", mencionó.

Hugo Sánchez debutó con los Pumas en la campaña 76-77 y consiguió 5 goles en 18 partidos. #PumasHistóricos #FotoRetro pic.twitter.com/nttzAH3Z4l — Retropumasunam (@Retropumasunam) February 3, 2021

Además, el ex futbolista de la UNAM afirmó que Sergio Egea, ex auxiliar de Hugo, tenía "a sus jugadores", como Francisco "Kikín" Fonseca, quien en el Apertura 2004 no marcó ni un gol, pero se mantenía como titular con los universitarios. Gracias a las dianas que logró en finales, fue que llegó a una Copa del Mundo.

"Ahí tenemos a (Francisco) Fonseca, que nunca metió un gol en toda la temporada (Apertura 2004), siendo titular, jugando todos los partidos, solamente metió goles en las finales y de eso es de lo que vivió, fue al Mundial y muchas otras cosas, pero al final es de los que te digo que soltó ´lana´", finalizó.

mac