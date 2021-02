"Hoy me siento más mexicano que argentino": Santiago Giménez

Santiago Giménez parece ser el futuro delantero estrella de la Selección Mexicana. El celeste asegura saber la responsabilidad de vestir la playera de México e indica sentirse más mexicano que argentino. Además mencionó acerca de su compromiso con la escuadra que dirige Gerardo Martino.

“Yo me siento más mexicano que argentino. Amo Argentina, amo México, pero desde chico estoy aquí, y hoy me siento más mexicano que argentino. Yo nunca le diría que no a la selección, es lo más lindo representar a tu país. México desde que yo era chico, me abrió las puertas y le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por mi”, aseguró Giménez en entrevista para ESPN.

Asimismo, el convocado nacional señaló que su etapa en el futbol profesional comenzó recién pero que desea conseguir cosas a nivel clubes y nivel internacional. “Significa muchísimo para mi, desde niño estoy soñando con jugar en Primera División, soñé en ir a la selección nacional y lo pude lograr, pero no significa que esa ya es mi meta final, sino seguir trascendiendo”, comentó.

El hijo del ‘Chaco’ es uno de los cuatro convocados de Cruz Azul para el encuentro entre México vs Guatemala, pues estará junto con sus compañeros Luis Romo, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado.

(Por: Mariana Aguilar)