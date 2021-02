Horario y dónde ver los Octavos de Final de la Copa MX

Luego de que América quedara eliminado en los Octavos de Final de la Copa MX, este miércoles 26 de septiembre, sigue la actividad con el resto de equipos que buscan el boleto a los Cuartos de Final.

Los mejores MEMES de la eliminación del América en Copa MX

El platillo estelar del miércoles 26 de septiembre enfrentará a Chivas y Pumas en el Estadio Akron. Ese mismo día, los Dorados de Diego Armando Maradona se medirán al Club Querétaro.

Miércoles 26 de septiembre:

Club Querétaro vs. Dorados de Sinaloa / Estadio Corregidora / 19:00 horas

Tigres vs. Puebla / Estadio Universitario / 19:00 horas

Monterrey vs. Zacatepec / Estadio BBVA / 21:15 horas

Chivas vs. Pumas / Estadio Akron / 21:15 horas

¡No más 'Tuca'! Tigres le pide a la FMF que lo descarten como DT del 'Tri' de forma permanente

TRANSMISIÓN:

Los juegos de los Octavos de Final de la Copa MX del Apertura 2018 serán transmitidos a través de televisión de paga (dependiendo el partido) en las cadenas TDN, Univisión TDN, ESPN y Fox Sports.

dmv