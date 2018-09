Horario y dónde ver los Octavos de Final de la Copa MX

REDACCIÓN 25/09/2018 03:42 p.m.

Inicia la fase definitiva de la Copa MX Apertura 2018 con los Octavos de Final que se disputarán este martes 25 y miércoles 26 de septiembre, todos en eliminatorias a un solo partido con la presencia de los cuatro grandes: América, Chivas, Pumas y Cruz Azul.

Con duelos parejos y atractivos, los 4 equipos del Ascenso MX y 12 más de la Liga MX, serán los que compitan por los boletos a los Cuartos de Final.

América terminó como el mejor de la Fase de Grupos y recibirá en el Estadio Azteca a FC Juárez este martes 25 de septiembre a las 21:15 horas, al mismo tiempo en el que Cruz Azul estará en Tijuana ante Xolos.

El platillo estelar del miércoles 26 de septiembre enfrentará a Chivas y Pumas en el Estadio Akron. Ese mismo día, los Dorados de Diego Armando Maradona se medirán al Club Querétaro.

Martes 25 de septiembre:

Pachuca vs. Cafetaleros de Tapachula / Estadio Hidalgo / 19:00 horas

Necaxa vs. Club León / Estadio Victoria / 19:00 horas

Club América vs. FC Juárez / Estadio Azteca / 21:15 horas

Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul / Estadio Caliente / 21:15 horas

Miércoles 26 de septiembre:

Club Querétaro vs. Dorados de Sinaloa / Estadio Corregidora / 19:00 horas

Tigres vs. Puebla / Estadio Universitario / 19:00 horas

Monterrey vs. Zacatepec / Estadio BBVA / 21:15 horas

Chivas vs. Pumas / Estadio Akron / 21:15 horas

TRANSMISIÓN:

Los juegos de los Octavos de Final de la Copa MX del Apertura 2018 serán transmitidos a través de televisión de paga (dependiendo el partido) en las cadenas TDN, Univisión TDN, ESPN y Fox Sports.

