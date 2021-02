Histórico del 'West Ham' se dice preocupado por 'Chicharito'

Chicharito vino esta mañana y fue enviado a casa porque se sentía mal, y no sabemos si estará bien para mañana”. Parecia gripe pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo bueno es que no tenemos que elegir el equipo hoy. Veremos como está todo el mundo por la mañana y nos daremos quien está disponible”, anunció el asistente técnico de David Moyes.