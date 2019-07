¡Histórico! Cori Gauff de 15 años elimina a su ídola Venus Williams en Wimbledon

Los sueños se cumplen. La joven tenista estadounidense Cori Gauff de 15 años eliminó a la veterana y quíntuple campeona, Venus Williams en la primera ronda del torneo británico de Wimbledon.

Gauff, que tomaba a distancia algunos de sus exámenes de secundaria, venció a Williams de 39 años y número 44 del mundo por un doble 6-4.

La tenista prodigio ya había hecho historia al convertirse en la jugadora más joven que jamás haya entrado en el cuadro principal de Wimbledon.

"Me ha dicho que continué así. Yo le he dado las gracias por todo lo que hizo. Yo no estaría aquí si no fuera por ella. Venus me inspiró y siempre quise decírselo, pero nunca había podido hacerlo", dijo la joven jugadora clasificada en el puesto 301.

Cuando "Coco" Gauff nació en 2003, Venus llevaba 6 títulos conquistados y estaba por jugar la final de Wimbledon contra su hermana Serena Williams.

Cuando Gauff nació, en 2003, Venus Williams ya había ganado dos de sus cinco trofeos en Wimbledon. Llegó a las finales de este torneo y del Abierto de Australia, aunque en ambas oportunidades cayó ante su hermana Serena. Además, para ese entonces ya había conquistado seis de sus 10 títulos de Grand Slam.

