¡Histórico! Canelo Álvarez firma el contrato más grande en la historia del deporte

El boxeador mexicano Saúl ´Canelo´ Álvarez firmó un contrato histórico con el sistema de streaming, DAZN por los derechos de 11 peleas para los próximos cinco años. La cifra del acuerdo es de 365 millones de dólares, lo que se traduce a 73 millones de dólares anuales que lo convierte en el deportista mexicano mejor pagado de la historia.

El contrato firmado por Canelo Álvarez será el más grande en la historia del deporte, dejando atrás el de 325 millones de dólares firmado por 13 años del pelotero de Grandes Ligas Giancarlo Stanton.

HBO desistió recientemente a seguir transmitiendo el boxeo tras 45 años de cubrir las peleas más importantes, lo que abrió la puerta a la plataforma de DAZN, lanzada en septiembre en Estados Unidos, para involucrarse en esta disciplina con el Canelo Álvarez como su principal figura, quien debutará el próximo 15 de diciembre en Nueva York ante Rocky Fielding.

