Hijo del Soberano le aplicó la "hurracarrana" emprendedora al covid

Entre los planes del Hijo del Soberano nunca estuvo el de hacer cubrebocas con diseño de las máscaras de La Parka, Blue Demón, Doctor Wagner, Mil Máscaras o el Rayo de Jalisco.

Pero el 19 de marzo, cuando se decretó la primera fase de la Jornada de sana distancia por la covid-19 y él se quedó sin vender las máscaras que fabrica para vender, ni poder subirse al encordado a luchar allá en Torreón, Coahuila, para mantener a su familia, fue que decidió darle un giro a su negocio y fabricarlos.

Entrevistado por La Silla Rota, dice que en realidad la idea fue de su esposa, quien tuvo visión premonitoria. Desde antes que la pandemia pusiera contra las cuerdas al mundo, ella se lo sugirió una vez luego de ver a una señora comprar varios rollos de tela para hacer cubrebocas.

-Deberías hacer tú también –le propuso ella.

-Cómo crees. Salen muy baratos y yo hago máscaras y saco más dinerito. ¿Cómo voy a ganar 20 o 30 pesos? –revive el diálogo el enmascarado.

-´No mira, hazlos con las telas y materiales que tienes, y mételes imágenes de luchadores y así quedan´. Yo nada más le dije ´está bien´ y seguí haciendo lo mío. Luego cuando empezó esto unos amigos me dijeron, ´oiga mi Soberano, por qué no hace cubrebocas con imágenes de luchadores´ y yo decía ´sí´, pero esa idea ya me la había dado mi esposa. Y ella siempre me recalca: ´cuando te lo dije no me hiciste caso, hasta que te dijeron tus amigos´.

Gracias a la idea de su esposa reconoce que mientras otros se han visto afectados por la pandemia, él se ha beneficiado. Además, prevé que la venta de cubrebocas continuará, incluso en las arenas de lucha, cuando se reanuden las actividades con la nueva normalidad.

-Va a ser un hábito necesario, vamos a tener que usarlo, los que estamos viviendo las necesidades de la gente, no queremos que vuelva a pasar y debemos protegernos. ¿Con qué? Con tu cubrebocas. Se va a quedar fijo -pronosticó.

Además de él, se han visto beneficiadas cuatro señoras que le ayudan a hacer los "cubreboquitas", como llama a sus productos.

El luchador, quien como buen atleta dedicado al pancracio preserva su nombre, comparte que le han hecho pedidos desde Estados Unidos y Canadá, y le han llamado para hacer cotizaciones de países como Inglaterra, Alemania Arabia Saudita e incluso la lejana Australia.

El mes de junio ya lo tiene cubiertos con pedidos y en su mayoría son para coleccionistas, algunos de los cuales luego se ponen impacientes porque ya los quieren tener en sus manos, asegura.

El Hijo del Soberano estaba casi en la lona económica por la falta de dinero, luego de que en Torreón, Coahuila, desde el 19 de marzo pararon actividades y ya no pudo ni luchar ni vender máscaras.

"Desde que empezó lo de la pandemia un 17 de marzo fue cuando empezó el despapaye. Yo tenía función de jueves a domingo. Nos avisan que se cancelaron los eventos y que no iba a haber luchas, lo que nos pegó duro. Las entradas de dinero son por medio de la lucha y los trajes de luchadores. Yo contaba con lo de ese fin de semana para ´chivear´ y sacar el gasto de la semana. ¿Cuál? Nos cancelan todo y nos la vimos muy difícil".

El luchador iba a subirse al cuadrilátero en la Arena Olímpico La Laguna, donde han desplegado sus dotes luchísticas gladiadores de la talla de Último Guerrero y el maestro lagunero Blue Panther. Un día después iba a luchar en Matamoros, y luego en Gómez Palacio y finalmente el domingo en la arena La Rosita, en Torreón.

"Nos cancelaron, todos los luchadores nos quedamos sin ingreso, sin nada. Desde entonces no he pisado un ring más que el que tengo en mi mente. Veo mi traje en la maleta guardado, en el lugar donde lo tengo acomodado, lleno de tristeza y melancolía a ver cuándo será el día que vuelva a luchar", expresa acongojado.

Se quedó sin dinero e incluso le pidió dinero a su hermana 100 pesos para el gas de su casa.

"Mi hermana vino y nos trajo un buen de mandado, de comida y compró el gas y nos estiró las orejas de ´échenle ganas, esto y aquello´. El domingo 22 me levanté muy temprano y mi esposa cuando bajó solo escuchó el sonido de la máquina de coser".

Así fue como creó el primer cubrebocas luchístico y lo publicó en sus redes sociales. La reacción de sus amigos y de los amigos de sus amigos y así causó que le comenzaran a llegar peticiones de entrevistas no solo de México, sino de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

-Ahora ya tenemos nuestro taller, compramos maquinitas industriales para trabajar y le estamos dando trabajo a cuatro personas y tenemos muchos pedidos gracias a Dios. Tenemos para todo junio y están llegando más y vamos echándole ganas. A veces la gente es muy desesperada y como hay gente que se espera, hay otra que empieza a poner presión, pero es lidiar con eso y echarle ganas.

"Aquí lo que nos favorece es que como página o luchador estoy reconocido en cuestión de trabajo, se llama Equipo de Lucha La Laguna, muchos ya nos tienen ubicados y la mayoría de la gente que pide cubrebocas son coleccionistas. Nos beneficiamos nosotros, se benefician las señoras que trabajan y tenemos clientes que se dedican a revender y nosotros les maquilamos".

Los cubrebocas cuestan cada uno 150 pesos y se usa la misma tela con que hace las máscaras.

-Son de muy buena calidad, exactamente el mismo que usan los luchadores, llevan su forro, su cintilla, tal cual una máscara de lucha libre. La diferencia, lo que nos caracteriza es que los diseños que usamos en cubrebocas es que sean de muy buena calidad, a escala y no dibujados a mano, de los moldes que tenemos de máscaras que fabricamos -concluye.